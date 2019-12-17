Майкоп, , 13:30 — REGNUM Строительство двух детских садов близится к завершению в городе Майкопе. Новые дошкольные учреждения на 120 и 240 мест откроют свои двери в хуторе Гавердовском и станице Ханской, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что на сегодняшний день на объектах завершаются внутренние работы. Специалисты занимаются комплектованием групп необходимым инвентарем и устанавливают ограждения и теневые навесы.

В мэрии столицы Адыгеи добавили, что в настоящее время в городе ведется строительство еще двух детских садов, а также трех школ, которые возводятся в рамках национального проекта «Образование».

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