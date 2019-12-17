Москва, , 13:13 — REGNUM Главное недовольство людей программой реновации в столице связано с высокой этажностью домов, в которые их переселяют из пятиэтажек. Об этом 17 декабря заявил депутат Московской городской думы Евгений Бунимович («Яблоко») на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению депутата МГД, в ряде случаев дома под переселение людей строят «сумасшедшей» этажности.

«Этажность, предлагаемая превышает ту, которая была обозначена от 6 до 14 этажей. В том числе до 70 этажей. Это огромная плотность возникает. Это первые два момента: социальная инфраструктура и сумасшедшая этажность», — сказал Бунимович.