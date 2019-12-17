Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Усиление порывистого западного ветра в среду, 18 декабря, может создать угрозу нагонного наводнения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений Dambaspb.ru

«Петербуржцам следует готовится к ненастью», — предупредил синоптик.

Напомним, наводнения в Петербурге могут происходить от нагона воды ветром западных направлений в восточную часть Финского залива, из-за чего резко поднимается уровень воды и в Неве.

«Самое опасное: в вечерние часы и в ночь на четверг ожидается сильный и порывистый западный ветер. Его скорость достигнет 9−14 м/с, в порывах 20−25 м/с, а над акваторией Финского залива до 30 м/с. Возможно нагонное наводнение! Будьте внимательны и осторожны!», — заявил Михаил Леус.

При этом погода в Петербурге останется аномально теплой для второй половины декабря. Да так, что возможно обновление рекордного максимума от 18 декабря 1956 года, который составляет +6,4 градуса.

Однако пройдут дожди, временами сильные, выпадет около 10−12 мм осадков, что составит почти четверть нормы для декабря.

Напомним, на сегодня, 17 декабря ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан и гостей Петербурга об усилении юго-западного, западного ветра до 16 м/с.

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