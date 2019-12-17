Нур-Султан, , 13:03 — REGNUM Французская актриса Брижит Бардо пожаловалась президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на жестокое обращение с бездомными животными в республике. Обращение опубликовано на сайте фонда актрисы.

Бардо пишет, что в её адрес продолжают поступать отзывы о ситуации с бездомными животными в Казахстане. При этом актриса приводит примеры жестоких убийств в Атырау и Уральске.

«Я прошу вас, господин Президент, обратить внимание на отношение к бездомным животным», — пишет Бардо в обращении. Она также выразила готовность направить в Казахстан представителя фонда, который поможет в решении поставленных вопросов.

Отметим, французская актриса Брижит Бардо известна своей деятельностью по защите животных. В 2011 году она обратилась к Валентине Матвиенко с требованием прекратить отстреливать бездомных животных в Санкт-Петербурге.

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