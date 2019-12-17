Улан-Удэ, , 12:52 — REGNUM В Бурятии вступил в силу указ главы республики Алексея Цыденова о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31-е число. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Однако указ затрагивает лишь работников республиканских государственных органов и работников предприятий, находящихся в собственности республики. Поэтому глава рекомендовал органам местного самоуправления, а также руководителям всех форм собственности на территории Бурятии последовать этому примеру.

«Министерству образования и науки Бурятии для удобства работающих родителей отдельно поручено организовать работу с частными дошкольными образовательными организациями по переносу выходного дня», — отметили в правительстве.

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