Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM В Германии активисты штаба объединения «Бессмертный полк» обнаружили могилу советского солдата — уроженца Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Красноармеец из Новочеркасска Николай Блинов похоронен на кладбище военнопленных в Дюссельдорфе. Поисковики надеются, что на Дону удастся отыскать родственников солдата.

«Мы очень надеемся найти родственники солдата, чтобы сообщить им о месте захоронения их героя. За могилой воина присматривают и ухаживают», — сообщили поисковики.

Уточняется, что красноармеец проживал в доме №26 пол улице Колодезной (ныне Октябрьская).