Цхинвал, , 13:06 — REGNUM Участника принуждения к миру Грузии, развязавшей в 2008 году войну против осетинского народа, казаха из Астрахани Тасболата Ибрашева наградили медалью «За службу на Страже Мира в Южной Осетии» в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, награждение прошло 16 декабря. Медаль герою вручил премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев.

«Мы благодарны каждому солдату, который встал на защиту нашего народа, все они герои. Когда об этом геройстве узнал глава государства Анатолий Бибилов, он подписал указ о награждении Ибрашева», — сказал глава правительства на вручении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, подвиг пулеметчика Российской армии, преградившего со своими товарищами дорогу колонне грузинских военных, попал в объективы западных журналистов. Несмотря на популярность данных кадров, имя героя осталось неизвестным, так как тогда решили, что пулеметчика звали Бато Дашидоржиев. Причем данный боец погиб в ходе того конфликта.

Настоящее имя героя стало известно благодаря поискам депутата из Бурятии Алдара Дамдинова. Он думал, что подвиг совершил его земляк и стал собирать информацию о том случае, но выяснил, что с пулеметом стоял совсем другой человек. Об этом народный избранник написал на своей странице в соцсети Facebook.