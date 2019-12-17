Москва, , 13:09 — REGNUM В программу реновации должны быть внесены изменения в части налогового регулирования. Об этом 17 декабря заявила депутат Московской городской думы Елена Николаева («Моя Москва») на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, сейчас граждане, которые получают дополнительные метры жилья или выбирают денежную компенсацию вместо нового жилья не платят налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако в случае, если участники программы получают жильё меньшей площади и недостаток квадратных метров им компенсируют деньгами, то с этих средств с них требуют уплатить НДФЛ. По мнению Николаевой, подобные вещи следует исправить.

«Одним из путей решения этой проблемы была бы федеральная норма, которая даёт субъекту право устанавливать перечень ситуаций, при которых лица не облагаются НДФЛ», — сказала Николаева.

Если же на федеральном уровне откажутся предоставлять регионам, в том числе столице, такое право, Николаева намерена добиться, чтобы перечень ситуаций, при которых граждане освобождаются от уплаты НДФЛ были бы прописаны в федеральном законодательстве.

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