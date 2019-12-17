Республика Казахстан, , 12:41 — REGNUM В Карагандинском театре музыкальной комедии проходит первый международный фестиваль кукольных театров «Куклнядия», сообщает 17 декабря агентство «Казинформ».

В мероприятии принимают участие артисты из Алма-Аты, Актюбинска, Парижа, Омск и Сан-Паулу. Участники фестиваля с 15 по 17 декабря показали свои произведения на сценах театра музыкальной комедии и кукольного театра «Буратино».

В рамках фестиваля прошел мастер-класс «Особенности кукольного театра» Мишеля Розенмана. Руководитель бразильского кукольного театра O que de que Родриго Андраде отметил, что в Бразилии нет господдержки и обучения в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 28 октября в Казани состоялся фестиваль театров кукол «Шомбай-fest», в котором приняли участие театральные труппы из Башкирии, Хакасии, Карелии, Новосибирска и других регионов России.

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