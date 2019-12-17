Воронеж, , 12:36 — REGNUM Торжественное мероприятие в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина в Воронеже состоится в Театре оперы и балета 20 декабря. Об этом на пресс-конференции сообщили представители регионального отделения КПРФ. Встреча с журналистами состоялась 17 декабря и транслировалась в сети.

Как отметил руководитель отделения, вице-спикер облдумы Сергей Рудаков, подобные мероприятия ранее проводились в Доме актёра, однако тогда не вывешивались билборды.

«Вывешивая билборды, мы не зовём буквально назад к репрессиям, мы говорим о том, что нужно вернуть героический государственный подход к решению крупных проблем, который позволил стране решить важнейшие задачи и победить гитлеровскую Германию», — пояснил Рудаков, добавив, что в обществе сегодня идут процессы, схожие с процессами в 1990-х годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально проведение мероприятия было намечено на 21 декабря в 13:00 в Доме актёра, однако против выступила театральная общественность, в том числе известные воронежские деятели культуры. В итоге от проведения мероприятия на этой площадке коммунисты отказались.

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