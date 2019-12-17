Москва, , 12:38 — REGNUM В 2020 году в Москве по программе реновации будет расселено 410 домов. Об этом 17 декабря сообщила депутат Московской городской думы Елена Николаева («Моя Москва») на круглом столе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в 2020 году в рамках программы планируется переселить около 83 тысяч граждан. Однако в программу необходимо вносить корректировки, отметила Николаева.

«На наш взгляд, необходимы корректировки на законодательном уровне. Причём как на федеральном, так и на московском. В связи с тем, что на сегодняшний момент выявлены недоработки, в том числе в налоговых вопросах. Делать эту нужно оперативно, чтобы люди, которые находятся в процессе, не оказались заложниками этой недоурегулированности», — сказала Николаева.

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