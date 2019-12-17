Димитровград, Ульяновская область, , 12:25 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области депутат городской Думы признан виновным в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Следствием и судом установлено, что в июне 2019 года злоумышленник путём предоставления недостоверных сведений о работе в коммерческой организации получил единовременные выплаты к отпуску. Нанесённый гордуме ущерб оценивается в 76 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что суд признал подсудимого виновным в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), назначив 50 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде депутатский корпус, где большинство мандатов на выборах получили коммунисты, может значительно измениться. Речь идёт о составе фракции КПРФ. По данным местных СМИ, семь парламентариев заявили о выходе из фракции.

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