Москва, , 12:16 — REGNUM

Постоянные манёвры вокруг денег граждан России, отчисляемых и на накопительную, и на страховую части пенсии, производят впечатление чего-то весьма нечистоплотного, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 декабря, комментируя подписание закона о «заморозке» накопительной части пенсии.

Как сообщалось ранее, утвержденный обеими палатами парламента закон предполагает очередное продление «заморозки» накопительной части пенсии — на этот раз до 2022 года. Накопительные отчисления будут направляться в страховую часть пенсии.

« Все эти манёвры вокруг наших денег, отчислявшихся и отчисляемых и на накопительную, и на страховую части пенсии, не могут не производить впечатление чего-то нечистоплотного.

Я уже два года как пенсионер. Получаемая мною пенсия составляет 16 тыс. рублей. Это очень далеко от того, на что можно достойно жить. И это очень далеко от того, что могло бы отражать мой трудовой вклад в сохранение нашей страны.

О развитии я не говорю, потому что развития нашего Отечества, то есть перехода его на какой-то новый уровень, новый, более высокий виток жизни, не наблюдаю. Да, из ямы 1990-х мы выбрались, хотя и не полностью, но так на краю и остались, а край-то глиняный, скользкий, того и гляди обратно в яму загремишь.

Люди вокруг нас, пенсионеры, большей частью, живут менее обеспеченно, чем мы с женой. Но мало этого — кто-то всё время роется в нашем кошельке, хотя в нём, в отличие от кошелька тех, кто роется, одни медяки.