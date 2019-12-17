Магас, , 12:14 — REGNUM В суде Ставропольского края вынесен приговор участнику протестных акций в Ингушетии Сейт-Магомеду Н. Экс-сотрудника МЧС признали виновным в насилии против представителя власти в ходе акций протеста, которые проходили в Магасе в марте 2019 года.

По словам родных обвиняемого, он лишен свободы сроком на один год и четыре месяца в колонии-поселении, пишет интернет-газета «Ингушетия». В ходе судебного заседания было установлено, что 27 марта во время протестной акции по поводу установления административной границы между Ингушетией и Чечней и беспорядков, которые последовали за ней, бывший сотрудник МЧС вырвал из рук стража порядка резиновую дубинку и придавил его металлическим ограждением.

Обвиняемый признал свою вину. С учетом времени нахождения под стражей он может оказаться на свободе уже 29 декабря 2019 года.

Ранее были задержаны еще около 30 участников беспорядков в Ингушетии. Накануне, 15 декабря, был осужден Рамазан Г., который получил четыре месяца колонии-поселения за удар ногой бойца Росгвардии.