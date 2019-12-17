Москва, , 12:13 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что Европа освистала не футболиста Романа Зозулю, а всю Украину, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

«Футболист Зозуля плакал в раздевалке, после того, как его за нацизм освистали испанские болельщики. Пусть так же плачут все шесть президентов Украины! И Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко, и Зеленский. Пусть они вшестером поплачут», — заявил Жириновский.

«Убиты десятки тысячи людей, вот первый заплакал Зозуля, когда увидел что весь стадион против него. Вы в Европу хотите? Вся Европа вас освистывает, Воркута вас ждет!» — указал парламентарий

Жириновский прогнозирует суд над президентами Украины.

«Он думал, Украине простят убийства русских? Никогда! Все бывшие главы Украины окажутся на скамье подсудимых», — сказал депутат.

Ранее фанаты «Райо Вальекано» во время матча оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». Также игроку были посвящены оскорбительные баннеры. Судье пришлось на несколько минут остановить игру, болельщики были предупреждены по громкой связи.