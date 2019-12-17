Ставрополь, , 12:16 — REGNUM Парк коммунальной техники на Ставрополье в текущем году пополнили 26 уборочных машин. На их приобретение из краевого и муниципальных бюджетов суммарно было направлено около 105 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Новая спецтехника будет помогать поддерживать чистоту и порядок в 12 муниципалитетах края. Так, для Ставрополя закупили три современные уборочные машины, которые способны работать на узких улицах и внутриквартальных проездах.

Коммунальный автопарк также обновили в Невинномысске и Михайловске, Благодарненском, Георгиевском, Ипатовском, Кировском и Нефтекумском городских округах, Грачевском районе, Курсавском и Солуно-Дмитриевском сельсоветах Андроповского района и Арзгирском сельсовете в одноименном районе.

Отмечается, что перечень необходимой техники формировался в краевом министерстве ЖКХ на основе заявок муниципалитетов.

В ведомстве также напомнили, что масштабное обновление парка коммунальной техники на Ставрополье началось в 2018 году. Тогда впервые за восемь лет на покупку уборочных машин из регионального бюджета выделили более 129 млн рублей.

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