Москва, , 12:14 — REGNUM В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы был ликвидирован наркопритон. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее полицейским поступила информация о том, что 46-летняя москвичка регулярно предоставляет свою квартиру наркозависимым людям для совместного употребления запрещенных средств и веществ. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую задержали в ее квартире на улице Артюхина. В момент задержания в квартире, кроме неоднократно судимой москвички, присутствовал 39-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения.

При обыске полицейские обнаружили и изъяли «три использованных шприца, один шприц с остатками вещества, стеклянный флакон со следами нагара и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.