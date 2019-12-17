Воронеж, , 12:09 — REGNUM Квартиру, принадлежавшую покойному лидеру воронежской группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою), продали за 1,7 млн рублей, сделка состоялась 16 декабря. Цена снизилась от изначально установленной на 1 млн 300 тыс. рублей.

Квартира экс-лидера группы «Сектор Газа» располагается в девятиэтажном жилом доме на улице Иркутской в Левобережном районе Воронежа. В ней жили родители музыканта, периодически бывал и сам Юрий Клинских.

Как сообщил портал «Моё! Online» со ссылкой на риэлтора агентства недвижимости «Этажи», покупатели квартиры не являются фанатами группы, хотя и знают, кому она ранее принадлежала — квартиру приобрела обычная семья.

Отметим, что квартира была выставлена на продажу в ноябре 2018 года, изначально её пытались продать за три миллиона рублей, однако цену постепенно снижали, так как не находилось покупателей.

«Сектор газа» — культовая российская панк-группа, лидером и вокалистом которой являлся Юрий Хой. Всего группой было выпущено 13 альбомов и шесть официальных сборников. Музыкант скончался в Воронеже 4 июля 2000 года, согласно официальной версии причиной смерти стал сердечный приступ. Мать Юрия Хоя Мария Клинских скончалась в Воронеже в сентябре 2017 года.

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