Уфа, , 12:17 — REGNUM 25 миллионов рублей заплатит житель Уфы за восстановление объекта культурного наследия. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что собственник памятника архитектуры конца XIX — начала XX века «Жилой дом с мастерской», расположенного ул. Нехаева, д. 110 самовольно снес данный объект культурного наследия.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, 16 декабря 2019 года Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Ленинского районного суда Уфы о привлечении к административной ответственности собственника этого объекта культурного наследия по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ. Данное решение вступило в силу.

Отмечается, что 16 декабря Ленинский районный суд Уфы вынес решение обязать собственника данного объекта в течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу возместить стоимость разработки научно-проектной документации на восстановление утраченного объекта культурного наследия. Кроме этого собственник должен будет возместить и стоимость восстановительных работ указанного объекта. Общая стоимость данных работ составляет более 25 миллионов рублей. Данное решение суда в законную силу не вступило.