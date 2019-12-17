Москва, , 12:01 — REGNUM В связи с трагедией в Ленинградской области лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал жителей России подглядывать за соседями, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

«Опять жители ничего не знают… Подглядывайте за соседом! Вы же видите: там что-то происходит, дети не выходят на улицу, чего-то приезжает какая-то машина…» — заявил Жириновский.

Он указал на крайности.

«Вот крайность: при Сталине все друг на друга анонимки писали и арестовывали ни за что, сейчас — полное равнодушие», — отметил парламентарий.

«Ты подумай, почему не слышно детского смеха, почему никто в гости не приезжает…» — указал депутат Госдумы.

Из частного дома в Гатчинском районе изъяли крупный арсенал оружия. Позже в СК сообщили, что в доме жила многодетная семья и его житель задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).