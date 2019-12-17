Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области оштрафован владелец кафе, посетителей которого кормили просроченной продукцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветериании.

Проверка прошла в селе Самбек. В ходе инспекции были выявлены продовольственные товары с истёкшим сроком годности. У хозяина точки общественного питания отсутствовали документы на мясо, фарш, куриную печень, яйца и свиной карбонад.

Кроме того, как оказалось, предприятие не зарегистрировано в государственной системе «Меркурий» и не имело право оказывать услуги общественного питания, уточнил ветинспектор областного управления ветеринарии Юрий Горин.

Владелец кафе оштрафован на общую сумму 23 тыс. рублей.