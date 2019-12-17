Владикавказ, , 11:57 — REGNUM Из Северной Осетии на Новогоднюю ёлку в Москву будут отправлены 36 школьников. В главном представлении России примут участие отличники учебы и победители олимпиад и спортивных соревнований.

Кроме того, среди членов делегации будут дети-сироты, а также воспитанники домов-интернатов и дети погибших при исполнении служебного долга правоохранителей, передает ГТРК «Алания».

По традиции в программу посещения столицы будут входить не только праздничное представление в Кремле, которое состоится 25 декабря, но и экскурсии в музеи и планетарий, а также поход в цирк на Цветном бульваре.

Группу детей из Северной Осетии будут сопровождать в поездке воспитатели, врачи, сотрудники полиции. Стоит отметить, что и в 2018 году число детей из Северной Осетии, побывавших на Кремлевской ёлке, составило 36 человек.

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