Москва, , 11:51 — REGNUM В Москве достроен первый двухпутный тоннель Большой кольцевой линии метро, сообщил 17 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

«Достроили первый двухпутный тоннель на Большом кольце московского метро между «Карамышевской» и «Мневниками». Его прокладывал гигантский десятиметровый щит «Лилия», — написал мэр на странице в Twitter.

По его словам, на Большой кольцевой линии метро уже построены более 70% всех тоннелей.

Как сообщало ИА REGNUM, девять новых станций метрополитена планируется открыть в Москве в 2020 году. Среди них будет и «Карамышевская».