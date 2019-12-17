Тула, , 11:46 — REGNUM Зона платной парковки в Туле может быть расширена, этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации на улично-дорожной сети города, сообщили 17 декабря «Тульские новости».

По данным издания, расширение зоны платных парковок планируется на улицах М. Тореза, Пушкинской, Колетвинова и Хлебная площадь, Благовещенской, Октябрьской в Черниковском переулке, в Союзном переулке, по проспекту Ленина. Как отмечалось, платные парковки здесь могут быть введены для увеличения пропускной способности и повышения транспортной дисциплины водителей. Окончательное решение будет принято после проведения голосования на официальном сайте администрации Тулы.

Как напоминает ИА REGNUM, платные парковки введены в Туле с осени 2015 года. Стоимость часа парковки составляет 40 рублей, в выходные и праздничные дни — парковка бесплатная.