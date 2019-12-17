Монровия, , 11:45 — REGNUM Министерство образования Либерии объявило о закрытии всех государственных школ, так как учителя и другие государственные служащие начали общенациональную забастовку в понедельник, 16 декабря, требуя выплаты задолженности по зарплате. Об этом передает ВВС Africa.

Представитель министерства образования Джеймс Максим Блитан заявил журналистам, что государственные школы будут открыты 3 января. Он добавил, что в министерстве опасаются, что школьники начнут протестовать, когда они придут в школу и обнаружат, что их учителя пропали.

«Мы не хотели бы на это реагировать, поэтому мы решили закрыть школы до 3 января, пока мы ведем переговоры с учителями», — сказал Блитан.

Напомним, забастовка 77 000 государственных служащих в Либерии носит неопределенный характер. Их профсоюзный лидер Мойба Джонсон сказал: «Эта акция является результатом неспособности правительства Либерии… выполнить наши требования».

»Некоторые из нас задолжали арендодателям, наши дети не ходят в школу, потому что нет денег, чтобы оплатить их обучение, и у нас нет ничего, чтобы подарить им на Рождество», — добавил он.

В последнее время экономика Либерии резко сократилась, и банки не могут платить вкладчикам, отмечают журналисты.

Пресс-секретарь президента Исаак Соло Келгбе заявил ВВС, что правительство «удивлено» забастовкой, поскольку оно удовлетворяло требования государственных служащих. Он также сообщил, что надеется на новые переговоры с руководством профсоюза, чтобы убедить их прекратить забастовку, поскольку правительство наращивает усилия по урегулированию их требований.