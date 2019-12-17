Майкоп, , 11:46 — REGNUM Сход снежных лавин возможен в горах Адыгеи с 17 по 20 декабря. В связи с этим МЧС России по республике объявило экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«В период с 18:00 17 декабря до 18:00 20 декабря 2019 года в горах Республики Адыгея выше 2,5 тыс. метров лавиноопасно», — сказано в сообщении.

По данным спасательного ведомства, прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, объектов инфраструктуры, линий связи и электропередачи. Кроме того, возможны затруднения в работе автотранспорта, перекрытие автомобильных дорог и мостов, тоннелей.