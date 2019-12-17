Москва, , 11:40 — REGNUM В Госдуме видят риски запрета иностранным гражданам работать в такси, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

«Определенные ограничения должны существовать, на мой взгляд, не нужно писать запретов, которые невозможно выполнить. Если мы просто запретим иностранным гражданам работать в такси, они будут заниматься тем же самым, но на нелегальной основе. И тогда другие регулирующие нормы, защищающие права пассажиров, на них распространяться не будут», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Читайте также: Госдума запретит иностранцам работать в такси, регионы введут свои экзамены

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия») ранее заявил о подготовке поправок, запрещающий иностранным гражданам работать таксистами.

Читайте также: Госдума в 2019 году запретит иностранцам работать водителями такси

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают растиражировать якутский запрет на работу мигрантов