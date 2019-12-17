Грозный, , 11:39 — REGNUM Суд в Чечне вынес решение о сносе 125 жилых домов в поселке Ойсхар и селе Кади-Юрт. Установлено, что их владельцы нарушили охранные зоны предприятия «Чеченгазпром». Жители обратились за помощью к властям республики.

В правительстве по этому вопросу было проведено совещание с участием представителей органов власти Гудермесского района и компании «Чеченгазпром», сообщил вице-премьер Абдул Магомадов на своей странице в Instagram.

По его словам, итогом встречи стало поручение «проработать вопросы, направленные на приемлемое для застройщиков решение проблемы». При этом, как отметил Магомадов, будет учтена необходимость устранения нарушений охранных зон магистральных газопроводов.