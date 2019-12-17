Рязань, , 11:39 — REGNUM Принять меры, направленные на обеспечение безопасности жителей Рязани, потребовали от городской администрации в региональном Следственном комитете. Для этого мэрии необходимо установить уличное освещение в посёлке Ворошиловка, где недавно было совершено нападение на двух иностранцев, заявили 17 декабря в пресс-службе ведомства. Главе администрации Рязани внесено представление.

Следователи выяснили, что на местности, прилегающей к месту происшествия, фактически отсутствует уличное происшествие. Это объективно создало условие для совершения особо тяжкого преступления и трудности в его раскрытии. При этом действующим законодательством на администрацию города возложена обязанность по организации освещения улиц, дорог и придомовой территории многоквартирных домов.

«Уличная подсветка занимает важную роль в инфраструктуре города для создания безопасных условий передвижения. Качественное городское освещение повышает безопасность, так как по статистике преступники реже нападают на своих жертв на хорошо освещённых участках», — напомнили в СК.

Преступление произошло 9 декабря 2019 года на улице Старореченской — двум иностранным гражданам житель Рязани нанёс ножевые ранения. Один из пострадавших скончался.

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