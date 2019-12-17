Благовещенск, , 11:46 — REGNUM Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Приамурье — в ночь на среду, 17 декабря, столбик термометра может опуститься ниже — 40 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье пришло неожиданное потепление

Днём в северных районах уличные термометры покажут до — 26 градусов со знаком минус, местами будет до — 34, в южных районах области установится температура от 17 до 22 градусов со знаком минус. В Благовещенске установится небольшая облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, до 9 метров в секунду, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье пришло аномальное потепление: тогда как в иные годы в эти дни отмечались рекордное понижение температуры, в 2019 году декабрь стал «радовать» мокрым снегом и дождём.