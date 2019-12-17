Москва, , 11:11 — REGNUM Антитабачное законодательство пойдет по пути защиты несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе брифинга.

Он обратил внимание на звучащие призывы запретить никотиносодержащие смеси, однако такой закон не может быть принят.

«Если говорить о запрете снюсов — завтра прозвучит призыв запретить никотиновые пластыри», — привел Исаев аргумент.

«Мы за то, чтобы такая продукция не попадала несовершеннолетним», — сказал парламентарий.

Антитабачное законодательство пойдет по пути «исключения продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним».

На рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта, вводящих запрет на оборот никотинсодержащих смесей.