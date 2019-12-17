Брянск, , 11:07 — REGNUM Первый случай заболевания гриппом А (Н1N1)09 в текущем сезоне зафиксирован в Брянской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 17 декабря. Вирус выделен при лабораторном обследовании у одного амбулаторного взрослого больного в Брянске.

Вирус А (Н1N1)09 известен, как свиной грипп. Пока это первое заболевание, выявленное на территории региона в текущем эпидсезоне. Всего за неделю с 9 по 15 декабря медики зарегистрировали 6 197 случаев ОРВИ не гриппозной этиологии. Заболеваемость среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 11,38%, кроме возрастной группы до двух лет, где заболеваемость ниже эпидпорога на 9,9%.

В рамках национального календаря профилактических прививок привито 54 0295 человек из групп риска, что составляет 44,9% от всего населения Брянской области.