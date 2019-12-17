Москва, , 11:05 — REGNUM В Госдуму в ближайшее время может быть внесен законопроект о маркировке домашних животных — сейчас он находится на обсуждении в правительстве. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Он отметил, что вопрос касается порядка 53% семей РФ.

«Минсельхоз, с нашей точки зрения, затянул внесение этого законопроекта… Законопроект направлен на рассмотрение в правительство и после этого будет внесен в Госдуму», — отметил Бурматов.

По его словам, это уже не первая редакция законопроекта. Между тем, депутаты настаивают на том, чтобы в финальной версии инициативы были отражены несколько основных требований

«Первое — это бесплатность процедуры, мы настаиваем на том, чтобы включение животных в единую базу данных было бесплатным, не стало дополнительным финансовым бременем для граждан», — заявил Бурматов.

Кроме того, граждане должны иметь возможность выбрать, как именно они хотят идентифицировать своих животных — это может быть чип, клеймо или бирка.

При этом процедура хотя бы в начале должна быть добровольной, уверен Бурматов.

«Для людей это должна удобная и комфортная процедура, должен быть какой-то переходный период», — отметил Бурматов.

Кроме того, по его словам, система идентификации должна касаться и бездомных животных в том числе, чтобы упорядочить ситуацию в муниципальных приютах животных.