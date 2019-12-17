Владикавказ, , 11:00 — REGNUM В 2019 году многодетным семьям Северной Осетии передано безвозмездно 47 земельных участков. Еще более 200 участков будет передано в следующих годах. Они уже подготовлены в селениях Дзуарикау и Гизель для семей данной категории. Об этом сообщил главе республики Вячеславу Битарову министр имущества и земельных отношений Руслан Тедеев.

Кроме того, по словам главы ведомства, на праве безвозмездного пользования сельским жителям предоставлены под выпас скота восемь земельных участков общей площадью 313 гектаров в Дзуарикауском, Красногорском, Фарновском, Рамоновском, Нижнесанибинском и Верхнесанибинском сельских поселениях.

Отметим, что в Севернной Осетии в качестве поддержки многодетных семей началась реализация проекта по выплате регионального материнского капитала. Документ о предоставлении единовременной выплаты в сумме 50 тыс. рублей был принят еще в 2012 году, однако на его реализацию не было средств. С тех пор очередь из получателей составила около 3800 семей.

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