Москва, , 10:56 — REGNUM Пока новость о самых опасных алкогольных напитках (по мнению британских ученых) пробивает ТОПы российских СМИ и не ушла из новостной повестки дня, корреспондент ИА REGNUM решил поинтересоваться у российских рабочих — подтверждают ли они выводы своих британских коллег или не согласны с ними. И вот что получилось.

Так, оказалось, что рабочие одного из оставшихся в Москве литейных цехов категорически не согласны с выводами британских ученых о том, что быстрее всего к опьянению приводит употребление хереса и портвейна, а также употребление игристых вин — при упоминании последнего вида спиртной продукции литейщики просто рассмеялись.

По их словам, всё перечисленное британскими «учоными» может опьянить исключительно женщин или подростков, если те вдруг вскроют родительские закрома.

«Все, что ниже сорока — вообще не берет», — так прокомментировал проблему тот, кого рабочие ласково называли Петрович. «Если брать крепкое, то водка тут — вне конкуренции. Сто пятьдесят — это норма, чтобы не уснуть у печи».

Относительно других видов крепкого спиртного — джина, рома, текилы и виски — рабочие отметили, что они тоже дают в определенных количествах хороший эффект, но данный продукт не по их зарплатам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне празднования Нового года и длинных новогодних каникул Роспотребнадзор дал целый ряд советов, позволяющих гражданам страны сделать качественный выбор алкогольной продукции.

Так, эксперты Роспотребнадзора советуют не покупать спиртные напитки в местах несанкционированной торговли и не приобретать его в интернет-магазинах. Кроме того, бутылка или другая упаковка должны иметь акцизные марки.