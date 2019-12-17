Москва, , 10:53 — REGNUM В Москве состоится хакатон по цифровизации сферы туризма. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Хакатоном называют форум разработчиков, на котором совместно решаются какие-либо задачи. В этот раз тематикой выбрана сфера туризма.

«Первый московский хакатон в сфере туризма может стать одним из действенных инструментов, чтобы усовершенствовать цифровую инфраструктуру для туристов и найти новые, прорывные для всей отрасли решения», — заявила вице-мэр.

По её словам, заявки будут принимать до 28 января 2020 года. 50 финалистов примут участие в хакатоне 8−9 февраля 2020 года. Мероприятие состоится в технополисе «Москва».