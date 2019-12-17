Петропавловск-Камчатский, , 10:57 — REGNUM Пассажиры столицы Камчатки в преддверии Нового года ездят по городу на новогодних автобусах. Машины украшены новогодней символикой и наклейками со сказочными зимними персонажами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Городское ОАО «Автопарк» в этом году решило провести конкурс для водителей на лучший новогодний автобус. Украшают свои машины сами водители. А победители конкурса будут отмечены премией.

Как сообщало ИА REGNUM, жители приморского города Большой камень возмущены действиями городской администрации, фактически лишившей их Нового года. Главную городскую елку перенесли на окраину, иллюминации в городе нет. В столице Приморья Владивостоке установка новогодних ёлок началась еще в ноябре, что привело в неописуемый восторг маленьких жителей города.