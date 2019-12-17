Самара, , 10:58 — REGNUM В Самаре заблокировали сайт, на котором продавались дипломы о высшем образовании. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сайт с запрещенной информацией выявила прокуратура Кировского района Самары в ходе мониторинга сети интернет.

Отмечается, что за подделку официальных документов российским законодательством установлена уголовная ответственность.

В результате, прокуратура потребовала через суд признать информацию, содержащуюся на данном сайте, запрещенной к распространению.

Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск. В результате Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту.