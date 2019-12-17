Краснодар, , 10:42 — REGNUM Анапу и Краснодар свяжет поезд «Ласточка» — с 30 декабря ежедневные электропоезда по этому маршруту будут курсировать дважды в день, сообщили в пресс-службе СКЖД 17 декабря. Для запуска современных электропоездов на данном участке была проведена модернизация инфраструктуры, в частности, электрифицирован участок 9 км — Юровский — Анапа — Темрюк — Кавказ, на станции Разъезд 9 км построен вокзал и оборудована пассажирская платформа, также отремонтированы платформы на двух станциях.

Сами поезда оборудованы климатическими установками, для перевозки крупногабаритной ручной клади предусмотрены специальные стеллажи, для маломобильных граждан предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, в одном из вагонов также есть два места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Также в вагоне оборудованы места для пассажиров с мелкими домашними животными.

С 30 декабря по 8 января на проезд в «Ласточке» будет действовать спецпредложение — от 300,5 руб. С 9 января стоимость проезда на маршруте Краснодар — Анапа будет изменяться в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс. Также будут действовать специальные тарифные предложения, а для маломобильных граждан, при оформлении на специальные места, будет предоставляться скидка в 40%.