Абакан, , 10:37 — REGNUM Сегодня, 17 декабря 2019 года, Николаю Булакину, руководившему Абаканом в течение четверти века, должно было исполниться 67 лет. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии столицы Хакасии, на главной городской Доске почёта появился четырнадцатый барельеф — почётного гражданина Абакана Николая Булакина.

В Абакане открыли барельеф Николаю Булакину Абакан.рф

Барельеф изготовил скульптор Виктор Катющик. В Абакане Николая Булакина называли «народным мэром».

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин, руководивший Абаканом с 1995 года, погиб в ДТП в октябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэру Абакана посмертно присвоили звание почётного гражданина города