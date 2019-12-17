Хабаровск, , 10:42 — REGNUM Курсанты школы снайперов Восточного военного округа на полигоне в Хабаровском крае выполнили боевые стрельбы из крупнокалиберных винтовок АСВК «Корд» на максимальную дальность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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В ходе тренировки снайперы с АСВК выполнили подготовку и маскировку позиций, определили при помощи приборов разведки данные для стрельбы и поразили цели, имитирующие автомобильную технику условного противника на дистанции около 2 километров. Кроме того, военнослужащие, проходящие обучение, выполнили групповые стрельбы на минимальную дальность из снайперских винтовок СВД на кучность поражения мишеней.

В своей книге о войне в Сирии «Снайперский удар» Алексей Суконкин описал ситуацию, в которой российский снайпер именно из такой крупнокалиберной винтовки поражает противника на дальности 1850 метров, что является рекордной дальностью для современного снайперского вооружения.

Ранее журналист ИА REGNUM Алексей Суконкин рассказал о том, как создавалась книга «Снайперский удар», одна из первых художественных книг о действиях вооружённых сил России в войне в Сирии.