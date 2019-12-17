Виндхук, , 10:39 — REGNUM Министерство окружающей среды и туризма Намибии выставило на аукцион более 1000 животных из национальных парков страны на фоне самой сильной засухи за более чем 100 лет, неизбежно провоцирующей голод. Уровень воды в плотинах Намибии снизился почти вдвое. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По словам представителя министерства Ромео Муюнды, это было сделано для того, чтобы уменьшить масштабы нехватки продовольствия.

«Важно отметить, что в ситуации нехватки пастбищ имеет смысл сокращать численность диких животных в интересах охраны окружающей среды», — сказал Муюнда журналистам.

«Если мы этого не сделаем, мы рискуем уничтожить все виды», — добавил он.

Муюнда также сказал, что департамент восстанавливает существующие водозаборные сооружения и пробуривает новые скважины настолько быстро, насколько это возможно.

Водохранилища по всей стране были заполнены на 19,3% по сравнению с 35,6% в прошлом году в это время, заявили представители Водной корпорации Намибии (Namwater).

По информации министерства окружающей среды Намибии, из-за засухи треть из 2,5-миллионного населения Намибии голодает, в то время как сотни диких животных в заповедниках, а также скот на фермах погибли.

По словам журналистов, в соседних Замбии и Зимбабве падение уровня воды в плотине Кариба на реке Замбези привело к масштабным отключениям электроэнергии.