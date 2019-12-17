Ессентуки, Ставропольский край, , 10:54 — REGNUM Строительство ясли-сада на 220 мест стартовало в Ессентуках (Ставропольский край) в рамках национального проекта «Демография». Общий объем финансирования работ составляет более 220 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Площадь всех помещений двухэтажного здания превысит 6,1 тыс. кв. м. В целом детский сад с участком займет территорию около 1 га. Примерно половину прилегающей к зданию территории планируется засадить деревьями и кустарниками, будут также разбиы клумбы и цветники.

«Детский сад будет оборудован бассейном и специальной бактерицидной установкой для обеззараживания воды перед подачей. Также в саду будет живой уголок, гостевая автостоянка, навес для хранения колясок и санок, площадка для занятий физкультурой», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что будущие ясли-сад в Ессентуках станут одним из первых в городе дошкольных учреждений, где организуют группу младенческого возраста для детей от двух месяцев до одного года. Всего планируется открыть 12 групп.

Добавим, что на строительство детских садов с ясельными группами в Ставропольском крае до конца 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Демография» будет направлено 2,9 млрд рублей.

Читайте также: Детские сады с ясельными группами построят в двух селах Ставрополья