Москва, , 10:30 — REGNUM Уже с конца ноября в России стартовал сезон открытых катков, а впереди ещё и новогодние каникулы. Как правильно подобрать коньки, чтобы получить максимальное удовольствие от катания на льду, советуют специалисты Роскачества.

Эксперты поясняют, что все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида — это варианты для профессиональных спортсменов. Такие коньки имеют серьезную защиту, изготовлены по специальным технологиям и стоят недешево.

Читайте также: В Самаре откроются более 120 бесплатных катков

Покупка коньков для ребёнка на вырост — не совсем правильный подход, подчёркивают специалисты. Коньки могут быть чуть посвободнее, но нога внутри ботинка свободно «ходить» не должна. Раздвижные коньки для занятий спортом не подходят, они нужны для того, чтобы ребёнок встал на лед, почувствовал баланс и начал кататься.

«Если планируете отдать ребенка в спортивную секцию, то не покупайте коньки самостоятельно. Главным советчиком по выбору инвентаря выступает тренер», — поясняют в Роскачестве.

Важно, чтобы даже в прогулочных коньках нога была хорошо фиксироваться в ботинке, чтобы не было проскальзывания и пятка не болталась. При этом не стоит сильно затягивать в зоне носка, чтобы не нарушить кровообращение.

«Шнуруем как обычную обувь. Затем в подъёме ноги шнурки необходимо затянуть как можно туже — это может спасти от травм», — говорится в сообщении.

Чтобы коньки дольше служили, не следует сушить их возле обогревателей, а после катания нужно обязательно насухо протирать лезвия коньков и своевременно их затачивать.

Читайте ранее в этом сюжете: В парках Подмосковья откроют 45 лыжных трасс