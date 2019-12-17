Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки петербургского историка Олега Соколова опроверг информацию о завершении психиатрической экспертизы его клиента и признании его вменяемым.

Олег Соколов и Александр Почуев ИА REGNUM

Ранее в одном из каналов в Telegram появилось сообщение о том, что, по мнению специалистов, обследовавших Соколова в Москве, тот был адекватен и в момент убийства Анастасии Ещенко, и когда расчленял ее тело и топил останки в Мойке. Якобы, эти сведения подтвердил и адвокат.

«Информация не подтвержденная, похожая на информационный вброс. Меня, как адвоката историка Соколова, никто не извещал. Явно, кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие, допуская подобного рода «утечки», — заявил журналистам адвокат Александр Почуев.

Он подчеркнул, что «подобных подтверждений не делал».

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Напомним, 16 декабря, Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о домашнем аресте и оставил Соколова под стражей по 8 января 2020 года. Как ожидает адвокат Почуев, уголовное дело будет передано в суд весной 2020 года.

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