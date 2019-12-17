Москва, , 10:26 — REGNUM Вопрос о сокращении рабочей недели с пяти дней до четырех обсудит в конце января — начале февраля Санкт-Петербургский университет профсоюзов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«В конце января — начале февраля на базе Санкт-Петербургского университета профсоюзов мы проведем широкое обсуждение вопроса», — заявил Исаев в ходе брифинга.

Он уточнил, что в обсуждении примут участие представители правительства, министерств, бизнеса, профсоюзов, экспертов.

«Надеюсь, что это обсуждение создаст нам возможности для принятия законодательного решения о постепенном поэтапном сокращении рабочей недели», — сказал парламентарий.

Ранее о необходимости перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.