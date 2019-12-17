Москва, , 10:21 — REGNUM К десятилетию запуска высокоскоростных поездов «Сапсан» «Российские железные дороги» обновили интерьеры вагонов. Компания представит новый интерьер 17 декабря на Ленинградском вокзале, передаёт ОТР.

В поездах изменилось цветовое решение салонов, обивку и чехлы сидений заменили, а возле каждого кресла установили розетки и USB-разъёмы. Также появилась отдельная игровая зона для детей и специальные места для детских колясок.

Также у пассажиров поездов появится возможность регулировать яркость освещения в вагонах в зависимости от времени суток.

Добавим, что модернизировать все 16 составов компания планирует в ближайшие два года.

Сейчас высокоскоростные поезда «Сапсан» курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

Также по теме: Пассажироперевозки поездами «Сапсан» выросли более чем на 7% в 2018 году

Как сообщало ИА REGNUM, по данным РЖД, в ноябре 2019 года высокоскоростными поездами «Сапсан» было перевезено почти 464 тыс. пассажиров, что выше уровня прошлого года на 14,7%. Всего в период с января по ноябрь 2019 года высокоскоростными поездами воспользовались около 5,3 млн пассажиров, что на 3,7% превышает количество пассажиров, перевезённых за аналогичный период прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД представит оборудованный душем и сейфом новый купейный вагон