17 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Государственный музей-усадьба «Архангельское» в подмосковном Красногорске уже в ближайшее время может получить новые границы и разделение территории на зоны. На некоторых из них станет возможна временная и капитальная застройка. На эти земли, между Рублёвкой и Новой Ригой, давно облизывались застройщики. И сейчас они как никогда близки к своей цели.

Евгений Цоц, , 11:57 — REGNUM На сайте правительства Московской области опубликован проект постановления, определяющий границы вокруг уникального памятника — усадьбы «Архангельское» в городском округе Красногорск. До 20 декабря проходит антикоррупционная экспертиза, и после прохождения этой процедуры свою подпись под документом должен поставить губернатор региона Андрей Воробьёв.

Усадьба Архангельское. Красногорский район, Московская область A.Savin

Постановление установит зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII — начало XX века» в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта. Параметры указаны в приложении.

Действующие границы памятника были установлены в 2001 году. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM участники общественной инициативной группы в защиту усадьбы «Архангельское», изучившие проект постановления, оно уменьшает охранную зону и предоставляет возможности для застройки.

«Проектом постановления […] предлагается утвердить новые границы зон охраны ансамбля усадьбы «Архангельское» и исключить из границ территории усадьбы, охранной зоны и зоны охраняемого ландшафта в несколько сотен гектаров земель», — рассказали активисты. По их информации, на выводимых из-под охраны землях планируется масштабное строительство. Защитники усадьбы составили план-схему, где отметили территории, которые после принятия постановления МОГУТ БЫТЬ переданы под девелоперские проекты.

Храм Михаила Архангела. Усадьба Архангельское Simm

О том, что интерес строителей к этим местам действительно есть, говорит пятикилометровая близость памятника к Московской кольцевой автодороге, расположение между двумя престижными Новорижским и Рублёво-Успенским шоссе, близость старицы Москвы-реки и заповедника Лохин остров. Из желающих приобрести элитные апартаменты или личный особняк в этом месте выстроится очередь. Кроме того, вокруг подмосковной усадьбы есть история многолетнего противостояния между общественниками и бизнесом, где защитников исторического и культурного наследия поддержал лично президент России Владимир Путин. В 2013 году он заявил о необходимости «сохранить Архангельское в первозданном виде и так, как считают это нужным сделать специалисты».

В данном случае новые границы памятника получили одобрение трех специалистов, проводивших экспертизу: историка Андрея Домбровского из Воронежа, инженера-строителя Ольги Дорохиной из Тулы, а также главного архитектора тульского ООО «СтройПроектИнжиниринг» Ольги Карандашовой. Объединила экспертов не только деятельность в других регионах России, но и отсутствие, как указано в акте экспертизы, учёных степеней и званий. То есть оценивали возможность установки границ памятника федерального значения просто люди с высшим образованием.

В приложении №5 к акту государственной историко-культурной экспертизы читаем о том, что в границах зоны регулирования застройки разрешается строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, а также размещение временных построек и киосков. Нет проблем и с сооружением инженерных объектов и прокладкой дорог. Под запрет попали лишь некоторые строительные технологии, а также виды деятельности, которые на данном участке карты трудно представить. Например, добыча полезных ископаемых. Или устройство мусорных свалок. Реальные ограничения есть лишь в границах охраняемого природного ландшафта, то есть на части территории памятника.

Особую пикантность ситуации добавляет то, что заказчиком экспертизы является федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское». Получается, что дирекцию усадьбы по каким-то причинам не устроили прежние границы территории, и они заказали разработку новых. Тем, кто проводит антикоррупционную экспертизу документа, стоит обратить на это обстоятельство первостепенное внимание.

Храм-усыпальница Юсуповых («Колоннада»). Усадьба Архангельское Simm

Общественные защитники считают, что проект постановления о новых границах усадьбы «Архангельское» «нацелен не на сохранение усадьбы в её историческом и природном окружении, а на массовую застройку охраняемых земель и легализацию незаконных построек».

Помнит ли губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручение президента по усадьбе «Архангельское»? Вспоминаются анекдоты про бравых прапорщиков, лихо берущих при виде начальства под козырёк, но всегда поступающих по-своему. Как специалисты хотят сохранить «Архангельское», представлено в экспертизе, выполненной по заказу самого музея. Риторическая возможность для манёвра использована на все 100%.

Однако очевидно, что решения по таким объектам должен принимать более широкий круг специалистов, а экспертиза требует максимально высокого уровня компетенции. Необходимо узнать мнение тех людей, для кого репутация и имя в научной среде имеют достаточную ценность, чтобы ими рисковать ради сомнительных нововведений.