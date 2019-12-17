Москва, , 10:18 — REGNUM Сотрудники МЧС России начали проводить проверки мест проведения детских новогодних праздников. Всего предстоит проверить более 45 тыс. объектов, сообщается на сайте ведомства.

Подробнее: МЧС начинает профилактическую операцию «Новый год»

В регионах России уже проверено более 20 тыс. зданий. Также проверены более 160 объектов, задействованных в проведении главной новогодней ёлки в Кремле.

В результате устранено более 8 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. К административной ответственности привлечены 2 тыс. должностных лиц и 1 тыс. юрлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников МЧС России начинает профилактическую операцию «Новый год» для обеспечения безопасности граждан.

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