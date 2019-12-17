Краснодар, , 10:15 — REGNUM Строительство 14 центров единоборств начнётся в Краснодарском крае в 2020 года — заявки на получение субсидий из краевого бюджета подали 14 муниципалитетов. К 2023 году такие центры должны появиться в каждом муниципалитете региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации края по итогам совещания 16 декабря.

«Чтобы вовремя приступить к строительству, проектно-сметная документация должна быть готова уже к февралю. Не нужно затягивать сроки. Деньги в бюджете региона есть, и жители должны увидеть результат», — отметил на совещании губернатор Вениамин Кондратьев, подчеркнув необходимость контроля за возведением объектов в еженедельном режиме.

Также на совещании обсуждался ход работ по строительству центра военно-патриотического воспитания «Патриот» в Динском районе. Территория центра займёт около 145 га — это первый столь масштабный подобный проект в регионах Южного федерального округа. На территории центра разместятся несколько площадок. Так, до марта 2020 года планируется завершить строительство взлетно-посадочной полосы, комплекса воздушно-десантной подготовки и автогородка.